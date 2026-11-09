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Intervenuto ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Como: "Oggi la classifica ci dice che la Roma è terza in un campionato apertissimo per la lotta scudetto. Poi Inter-Como ci ricorda malvagiamente che è un campionato, e lo ripeto per l'11a giornata di fila, in cui se all'Inter va, fa 100 punti: non ci sono dubbi.

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L'Inter ha preso una squadra che ha 9 punti in Champions, che sta stupendo il mondo, che fa 9 gol e l'ha maciullata, l'ha massacrata fino al 90esimo. E il Como è fortissimo: ma l'Inter ha preso la batosta nel derby e l'ha usata per tornare nella condizione mentale che serve per essere forti, cioè essere attenti. Non ha più fatto i balletti e la corsetta in meno: ha vinto una partita che è lo specchio di quello che può fare. Contro una squadra tra le più in forma d'Europa gli fa 2-0 tutti a casa e arrivederci.

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Se l'Inter è in campo come ieri o a Rotterdam, il campionato non c'è: ma siccome l'Inter ha giocatori che ogni tanto fanno quello che non devono fare e l'allenatore che ogni tanto si inventa cose come nel derby, allora esiste un campionato. Ma l'Inter è più forte delle altre 19. Se l'Inter entra in campo con lo smoking come ieri o a Rotterdam, vince un'altra volta 10 partite e il campionato non c'è. Però può succedere che una volta invece dello smoking mette la tuta, i jeans e il campionato esiste".