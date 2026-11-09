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Andrea Ranocchia, intervenuto negli studi di Pressing, ha analizzato così la vittoria di ieri dell'Inter contro il Como a San Siro: "Questa è la risposta dell'Inter: il derby è stata una partita non bella, ma i campioni sono venuti fuori. Hanno detto ci pensiamo noi: non hanno fatto giocare il Como.

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Ti dico che la cosa per cui è più contento Cristian (Chivu, ndr) delle ultime partite è l'atteggiamento: sono entrati e la partita era finita, al secondo minuto era finita, il Como non poteva mai vincere.

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E' quello che l'Inter deve fare: puoi mettere chi ti pare, ma se ha un atteggiamento non aggressivo fa fatica. Thuram? Atleticamente deve star bene per fare la differenza: ora psicologicamente e atleticamente sta bene".