VIDEO FCIN1908 / Tarantino: "Settore giovanile Inter ha cambiato prospettiva. L'obiettivo..."

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Crisi senza fine per l'Inter U18: i nerazzurri perdono in casa contro la capolista Fiorentina e rimangono fermi a quota 17 punti in classifica. 0-1 il punteggio finale: decisivo il gol segnato da Faye al 56'. I ragazzi di Dellafiore non sanno più vincere: due pareggi e quattro sconfitte nelle ultime sei partite, dopo un inizio di stagione che lasciava presagire ben altri risultati.

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Tabellino

Rete: 56' Faye

Inter (4-3-3): Costante; Benatti, Pavan (46' Bettelli), Lucarelli, Slatina; Limido, Nese (46' Ferri), Morosi (72' Cattaneo); Owusu, Salviato (55' Piva), Menegazzo (62' Castellarin). A disp.: Locatelli, Cassini. All.: Dellafiore.

Fiorentina (4-3-1-2): Pinzani; Casamenti, Ceccarini, Scarpelli (46' Abrignani), Giannoni; Bernamonte, Bianchini, Palloni (63' Timmermans); Amenta (80' Luka); Clarizia, Faye (63' Chiti). A disp.: Tafi, Lucci, Del Giudice. All.: Capparella.