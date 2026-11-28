Il portiere spangolo non sarà a disposizione di Chivu per la gara di questa sera
VIDEO / Martinez: "Incidente? Provo a non pensarci. Sono in una delle top europee e nella Spagna"
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Forfait dell'ultimo minuto in casa Inter: Josep Martinez non sarà a disposizione di Cristian Chivu per la gara di questa sera contro il Genoa a causa dei postumi di una contusione alla coscia. Al suo posto giocherà Ivan Provedel.
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