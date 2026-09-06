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Dopo aver travolto il Monza con un clamoroso 8-0 nella prima giornata di campionato, l'Inter U18 si ripete anche sul campo della Roma. I ragazzi di Dellafiore, campioni d'Italia in carica della categoria, vincono con il punteggio di 2-4 e rimangono a punteggio pieno dopo le prime due partite della nuova stagione, nelle quali hanno segnato la bellezza di 12 reti. I nerazzurri passano in vantaggio con Matarrese, ma i giallorossi reagiscono e chiudono avanti il primo tempo grazie a Bonifazi e Romero. Nella ripresa l'Inter accelera e prende il largo: prima tocca a Morosi segnare il gol del momentaneo 2-2, poi ci pensa Salviato con una doppietta (la seconda consecutiva) a certificare il successo interista.

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Roma-Inter 2-4

Reti: 21' Matarrese (I), 25' Bonifazi (R), 36' Romero (R), 41' Morosi (I) 55', 83' Salviato (I).

Inter (4-3-3): Lleshi; Slatina, Puricelli, Pavan, Pirola; Limido, Nese, Morosi; Maghlout, Salviato, Matarrese.