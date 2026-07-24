Dopo aver vinto 3 scudetti giovanili in 4 stagioni a Milano, il tecnico sceglie di trasferirsi a Bergamo
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Da un nerazzurro a un altro, da quello dell'Inter a quello dell'Atalanta. Simone Fautario, dopo aver vinto 3 scudetti giovanili in 4 stagioni a Milano, ha deciso di trasferirsi a Bergamo: sarà il nuovo allenatore della formazione U17 orobica. Un grande colpo da parte del direttore del settore giovanile della Dea, Roberto Samaden, anche lui ex Inter.
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