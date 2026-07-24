Dopo aver vinto 3 scudetti giovanili in 4 stagioni a Milano, il tecnico sceglie di trasferirsi a Bergamo

Fabio Alampi
Tarantino

VIDEO FCIN1908 / Tarantino: "Voglio restare all'Inter il più possibile. Su Primavera e U23..."

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Da un nerazzurro a un altro, da quello dell'Inter a quello dell'Atalanta. Simone Fautario, dopo aver vinto 3 scudetti giovanili in 4 stagioni a Milano, ha deciso di trasferirsi a Bergamo: sarà il nuovo allenatore della formazione U17 orobica. Un grande colpo da parte del direttore del settore giovanile della Dea, Roberto Samaden, anche lui ex Inter.

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