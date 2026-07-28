L'attaccante mancino cambia squadra dopo due stagioni in nerazzurro

Fabio Alampi
Tarantino

VIDEO FCIN1908 / Tarantino: "Voglio restare all'Inter il più possibile. Su Primavera e U23..."

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L'Inter perde uno dei talenti più interessanti (e già chiacchierati) del proprio settore giovanile. Saverio Vanacore, esterno offensivo mancino, classe 2010, lascia i nerazzurri dopo due stagioni e firma con la Sampdoria, dove verrà subito aggregato alla formazione Primavera.

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Nato a Torre Annunziata, nonostante la giovanissima età ha già alle spalle diverse esperienze di alto livello: prima dell'arrivo a Milano nell'estate del 2024, infatti, aveva giocato nei vivai di Napoli e Roma. Al primo anno con l'Inter si è laureato campione d'Italia U15, con tanto di gol nella finale scudetto contro la Fiorentina.

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