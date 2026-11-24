Alla vigilia della gara contro l'Inter Primavera, il tecnico dello Stoccarda ha parlato al sito ufficiale del club tedesco
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Torna la Champions League e di conseguenza anche la Youth League. L'Inter di Bigica domani affronta lo Stoccarda che è alla disperata ricerca di punti. La squadra di mister Tobias Rathgeb si trova attualmente al 20° posto con quattro punti alla vigilia della quinta giornata, posizione che le garantisce ancora la qualificazione al turno successivo. Le prime 22 squadre del tabellone a 36 squadre accedono, mentre le altre vengono eliminate.
“Ci troviamo di fronte a un compito molto difficile; l’Inter difende molto bene e ha molta qualità in attacco”, afferma l’allenatore Tobias Rathgeb. "Anche loro hanno affrontato finora avversari molto forti".(vfb.de)
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