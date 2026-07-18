Luca Fiordilino ha firmato il rinnovo di contratto e vestirà ancora la maglia nerazzurra
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Altra operazione confermata per l'Inter Under 23. Luca Fiordilino ha firmato il rinnovo di contratto e vestirà ancora la maglia nerazzurra.
La conferma arriva dalla sua agenzia, la Esse Sports. "Dopo l'ottima stagione appena conclusa con 34 presenze e 2 gol, importante rinnovo fino al 2028 per Luca Fiordilino che rimane in maglia nerazzurra", si legge su Instagram.
Fiordilino, centrocampista classe 1996, ha dato il suo contributo agli ordini di Vecchi, garantendo affidabilità e sostanza in mezzo al campo.
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