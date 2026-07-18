Luca Fiordilino ha firmato il rinnovo di contratto e vestirà ancora la maglia nerazzurra

Matteo Pifferi

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Altra operazione confermata per l'Inter Under 23. Luca Fiordilino ha firmato il rinnovo di contratto e vestirà ancora la maglia nerazzurra.

FC Internazionale U23 v Giana Erminio - Serie C
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La conferma arriva dalla sua agenzia, la Esse Sports. "Dopo l'ottima stagione appena conclusa con 34 presenze e 2 gol, importante rinnovo fino al 2028 per Luca Fiordilino che rimane in maglia nerazzurra", si legge su Instagram.

Virtus Verona v FC Internazionale U23 - Serie C
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Fiordilino, centrocampista classe 1996, ha dato il suo contributo agli ordini di Vecchi, garantendo affidabilità e sostanza in mezzo al campo.

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