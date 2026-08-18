Tra cinque giorni prenderà il via il campionato di Serie C. L'Inter di Stefano Vecchi è ancora un cantiere aperto, manca ancora qualche tassello per completare la rosa. Come sottolinea il Corriere della Sera, il tecnico dell'U23 ha lavorato in ritiro con una squadra molto giovane, arricchita da un gruppo di giocatori campioni d’Italia con l’Under 18 e pronti a una stagione a fare la spola tra Primavera e Serie C.

Getty Images

"Il tecnico non potrà invece contare sui principali pezzi da novanta dello scorso campionato, in uscita da Milano. L’ultimo nome ad allungare la lista dei partenti è Thomas Berenbruch: è fatta per il prestito con diritto di riscatto all’Avellino (Serie B), i nerazzurri manterranno il controllo sul giocatore grazie al contro-riscatto previsto negli accordi con i campani".

Getty Images

"Potrebbe salutare anche Jamal Iddrissou: l’Inter ha rifiutato diverse offerte a titolo definitivo da Spagna e Germania, nelle ultime ore si è fatto avanti il Modena per il prestito e la prospettiva di una stagione da protagonista tra i cadetti potrebbe spingere il 18enne a lasciare Milano. Uno scenario che porterebbe i nerazzurri ad accelerare le ricerche di un attaccante d’esperienza dopo il mancato riscatto di La Gumina. C’è ancora uno slot «over» a disposizione, l’Inter si guarda attorno per consegnare a Vecchi un rinforzo funzionale".

(Corriere della Sera)