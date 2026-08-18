Manca sempre meno all'inizio del campionato, con l'Inter che esordirà a San Siro contro la neopromossa Monza con l'obiettivo di riconfermarsi dopo il double dell'anno scorso con Chivu al primo anno in panchina.

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Gianfelice Facchetti, figlio del grande Giacinto, ha voluto però pubblicare e condividere un consiglio ai tifosi interisti tramite un post su Instagram:

"A pochi giorni dal fischio d'inizio, l'invito a compagni e compagne di tifo è di non cadere nel tranello dei provocatori di professione. Hanno già pronti cassetti e armadi di titoli e invenzioni funamboliche, resti di parole avanzate dall'anno scorso e da quello prima.

Hanno avvocati pronti a spillare soldi a chiunque risponda o commenti, ingrassano le casse proprie e dei loro assistiti non per gioco. Andare oltre e girare al largo, è il consiglio non richiesto! P.S. Con certi titoli (cit. LO SCUDETTO FA CRAC) mesi fa mi feci fare una giacca..."