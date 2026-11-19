I nerazzurri scenderanno in campo allo stadio Breda di Sesto San Giovanni sabato 21 novembre alle 14:30
VIDEO FCIN1908 / InterU23, Vecchi: "Queste partite certificano la crescita e il potenziale dei ragazzi"
Si prepara a tornare in campo l'Inter U23 dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. La squadra di Vecchi è attesa dalla sfida contro il Potenza, valida per la 15ª giornata di Serie C, in programma sabato 21 novembre allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, con il fischio d'inizio alle ore 14:30.
I nerazzurri occupano momentaneamente l'ottava posizione in classifica a quota 20 punti, frutto di sei vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, ma hanno una partita in meno: il recupero della 12ª giornata è in programma mercoledì 25 novembre in casa dell'Audace Cerignola. Il Potenza, invece, sta vivendo una grande prima parte di stagione: la squadra allenata da Ivan Tisci è saldamente in testa alla classifica con 35 punti in 14 partite, ottenuti grazie a 11 vittorie e due pareggi in 14 partite. L'ultima sconfitta dei rossoblù risale alla seconda giornata di campionato, l'11 settembre in casa della Salernitana. Il Potenza è reduce da tre vittorie nelle ultime tre gare giocate, in cui ha realizzato 11 gol in totale, ed è anche il miglior attacco del campionato (39 reti realizzate). I tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti per Inter U23-Potenza a questo link.
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