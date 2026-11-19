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Si prepara a tornare in campo l'Inter U23 dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. La squadra di Vecchi è attesa dalla sfida contro il Potenza, valida per la 15ª giornata di Serie C, in programma sabato 21 novembre allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, con il fischio d'inizio alle ore 14:30.

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