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Primo gol con la maglia dell'Inter per Tommaso Avitabile, alla seconda gara consecutiva dopo un infortunio che lo ha tenuto ai box per quasi un anno. L'esterno classe 2006 ha espresso tutta la sua gioia in conferenza stampa: "Per me è sicuramente un'emozione bellissima. La scorsa stagione non è stata facile. Penso di essere tornato benissimo, ero pronto, bisogna continuare così. Stiamo facendo delle ottime prestazioni, sono contentissimo di essere tornato in squadra: bisogna continuare su questa strada. Anche prima del mio rientro la squadra stava facendo delle ottime prestazioni, sono contento di aver potuto dare una mano in queste due partite.

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Il mio ruolo? Mi trovo benissimo, anche perchè ho sempre giocato a tutta fascia: mi trovo perfettamente con quello che mi richiede questo modulo di gioco. La tenuta difensiva? Chiaramente bisogna sempre migliorare in qualcosa. Stiamo cercando di dare il massimo in allenamento, stiamo lavorando tutti i giorni su queste cose: continueremo a lavorare".