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Tra i protagonisti del Matchday Programme odierno c'è anche Leonardo Bovio. Il difensore dell'Inter, classe 2008 e protagonista con l'U23 nerazzurra dopo aver svolto la preparazione estiva con la Prima Squadra, si racconta: "Ho iniziato a giocare in un campetto a Bellinzago Novarese, il mio paese. Mi ricordo anche il primo gol che ho segnato, giocavo ancora a calcio a 5: è stata una bella emozione, perché ho fatto gol con il sinistro, che è il mio piede debole".

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"Da bambino mi ispiravo a Carles Puyol del Barcellona, era il mio idolo. Ora ho la fortuna di allenarmi con grandi calciatori da cui imparo tanto. Affrontare avversari di valore è un'opportunità: tengo molto alla maglia di Max Dowman, giocatore dell'Arsenal che sta battendo tanti record. Ce la siamo scambiata dopo un Italia-Inghilterra all'Europeo U17 del 2025".

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"Da sempre penso che la qualità più importante per crescere sia l'umiltà, me l'ha insegnato il mio primo allenatore a Bellinzago. All'Inter sono cresciuto: il mio giocatore preferito della storia nerazzurra è Giacinto Facchetti, un esempio per tutti. La vittoria più bella? Quella ai sedicesimi di Youth League in casa del Colonia l'anno scorso: lo stadio era pieno, abbiamo vinto nel recupero, ho segnato un gol ed era anche il mio compleanno!".