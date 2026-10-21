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Filippo Cerpelletti, centrocampista classe 2007 dell'Inter U23 e capitano della Primavera nerazzurra nella scorsa stagione, si è raccontato all'interno del Matchday Programme odierno: "Il primo campo da calcio in cui ho giocato è quello del mio paese, ovvero quello della polisportiva oratorio Marcheno. Ricordo il primo gol che ho segnato, ero piccolissimo: giocavamo contro una squadra rivale del mio paese e mi ricordo che ero sulla linea di fondo vicino al calcio d'angolo".

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"Ricordo come se fosse ieri il primo giorno all'Inter, sono passati 11 anni ma l'emozione è stata incredibile: in quel momento ho capito che il calcio sarebbe stato la mia strada. I giocatori dell'Inter a cui mi sono ispirato di più sono Cambiasso e Calhanoglu, mentre da bambino ammiravo Iniesta".

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"Il mio momento più significativo in nerazzurro è stato la vittoria della Supercoppa Primavera nella stagione 2025/26. Da professionista ho esordito quest'anno contro il Savoia: è stata una giornata importantissima per me, speciale nonostante la sconfitta. La mia mentalità è la caratteristica che più mi sta aiutando a crescere: all'Inter ho imparato subito il rispetto e la responsabilità di indossare una maglia così importante".