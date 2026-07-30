La Serie C ha diramato il calendario ufficiale con gli accoppiamenti del primo turno della nuova edizione 2026/2027 della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia.

Si riparte a caccia del trofeo conquistato nella scorsa stagione dal Potenza, nella finale contro il Latina: l’ultimo atto, che si giocherà ta andata e ritorno, è in programma tra il 17 e il 31 marzo 2027.

L’Inter Under 23 di Stefano Vecchi se la vedrà con il Vado, neopromossa in Serie C dopo aver vinto il Girone A della Serie D, venerdì 14 agosto.

Di seguito tutti i dettagli:

VENERDì 14 AGOSTO

Gara P11 VADO - INTER U23 Ore 21.00 Stadio “Giuseppe Sivori", Sestri Levante