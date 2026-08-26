VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "I ragazzi hanno voglia di dimostrare. Sarà una stagione..."

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Dopo la splendida vittoria sul campo del Catania al debutto nel girone C di Serie C, l'Inter U23 è pronta per l'esordio casalingo: i nerazzurri di Stefano Vecchi affrontano allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni l'Altamura, che nella prima giornata ha battuto 1-0 il Monopoli.

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L'incontro, in programma sabato 29 agosto alle ore 20:45, sarà diretto da Ciro Aldi della sezione arbitrale di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Simone Mino di La Spezia. Francesco Aloise di Voghera sarà il quarto uomo, Salvatore Nicosia di Saronno l'operatore FVS.