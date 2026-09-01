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Reduce dal pareggio casalingo contro l'Altamura e ancora imbattuta dopo le prime due giornate di campionato, l'Inter U23 si prepara per la prossima sfida. Trasferta in Basilicata per i nerazzurri di Vecchi, che affronteranno il Picerno, capolista del girone C di Serie C con due vittorie in due partite.

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L'incontro, in programma lunedì 7 settembre alle ore 21, sarà diretto da Leonardo Di Mario della sezione arbitrale di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Pierpaolo Vitale di Salerno e Giovanni Ciannarella di Napoli. Dario Acquafredda di Molfetta sarà il quarto uomo, Nicola Valcaccia di Castellammare di Stabia l'operatore FVS.