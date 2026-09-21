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Gaetano Auteri, tecnico del Foggia, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta per 3-2 rimediata contro l'Inter U23: "Commettiamo errori di interpretazione della gara, oggi abbiamo sbagliato due momenti fondamentali della gara, ovvero il gol dell'uno a uno perché era un'azione che l'arbitro poteva anche interrompere e poi il calcio di punizione a nostro favore in pieno recupero. Non dovevamo giocare la palla in quel frangente perché mancava poco alla fine. Sicuramente ci sono anche tanti aspetti positivi, però dobbiamo analizzare le negatività e dobbiamo imparare a leggere e riconoscere i momenti della partita. Oggi non siamo stati bravi in questo".

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"Facciamo troppi regali ai nostri avversari e sperperiamo quanto di buono fatto. Dobbiamo analizzare questi aspetti con serenità, ma neanche troppa perché bisogna migliorare. L'essenza di una partita è fare gol e non prenderne: io, come allenatore, devo mettere la squadra nelle migliori condizioni per arrivare a questo obiettivo".