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Gabriele Garonetti, difensore dell'Inter U23, ha commentato a fine partita il successo per 2-1 contro la Scafatese: "Abbiamo preparato bene la partita, ci siamo preparati bene in settimana nonostante abbiamo avuto diverse partite in pochi giorni. Abbiamo giocato bene, con i ritmi giusti, con la grinta giusta. Parando di me, adesso sto relativamente bene: ho avuto un percorso molto lungo da affontare, l'anno scorso sono stato praticamente sempre fuori. Adesso mi sento bene, non riesco ancora a dare il 100% però riesco a stare nel gruppo".

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Come è cambiata la tua partita dopo l'ammonizione?

"Dopo l'ammonizione ho dovuto riguardare alcune aggressioni, le ho un attimo contenute per non peggiorare la situazione, soprattutto per la squadra. Tutto sommato penso di essermela cavata bene".

Che differenza stai trovando tra il girone A e il girone C?

"Nel girone C stiamo trovando squadre molto più grintose, in questo campionato più o meno tutte le squadre sono allo stesso livello: c'è una competizione a 360 gradi, tutte le squadre sono da tenere sott'occhio. Sicuramente lo considero più difficile. Poi gli stadi, c'è molto più tifo: questo aspetto personalmente ci dà più grinta, ci dà una spinta in più".