Dietro le quinte della 'nuova Inter' di Cristian Chivu, che a tratti davvero soffoca gli avversari in questa prima parte di stagione.

Alessandro Cosattini
Robinson del Monza

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Chivu
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Dietro le quinte della 'nuova Inter' di Cristian Chivu, che a tratti davvero soffoca gli avversari in questa prima parte di stagione. Si è visto anche nell'ultima gara con l'Udinese, ma si era già visto in precedenza. Così l'ex attaccante Paolo Di Canio ne ha recentemente parlato ai microfoni di Sky Sport.

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"La consapevolezza (della differenza che c’è tra Champions e Serie A, ndr) me l’ha data Chivu già l’anno scorso in Champions. In particolare ho capito tutto quando lui stesso diceva che fanno un altro sport, l’aveva detto dopo l’Arsenal in particolare.

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Lo dice Chivu, prende coscienza delle differenze che ci sono ma va avanti per la sua strada, non sono scuse, lui di scuse non ne cerca. Ci sono differenze nette, bisogna lavorare tanto”, ha spiegato Di Canio.

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