GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2

La pre-season dell'Inter U23 si conclude con un pareggio: al Centro Sportivo Bertolotti di Crema i nerazzurri chiudono sullo 0-0 l'amichevole contro la Pergolettese, ultimo test in vista del primo impegno ufficiale della stagione.

La squadra di Vecchi è ora attesa dal primo turno eliminatorio di Coppa Italia, in programma venerdì 14 agosto alle ore 21:00 contro il Vado.

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Impegnati con la prima squadra di Chivu e dunque assenti oggi nella sfida tra la squadra di Vecchi e la Pergolettese i vari Mosconi, Iddrissou, Lavelli, Bovio e Marello, protagonisti nella tournée asiatica.

PERGOLETTESE-INTER U23 0-0 | Reti: -

Pergolettese: 1 Doldi, 2 Roversi, 3 Zaia, 4 Arini, 5 Silvestri, 6 Dell'Orco, 7 Pala, 8 Tremolada, 27 Pavanello, 10 Ferrandino, 11 Corti.A disposizione: 12 Cordaro, 22 Asperti, 13 Tamagni, 14 Jaouhari, 15 Bassi, 16 Pavesi, 17 Antolini, 18 Stronati, 19 Orlandi, 20 Evangelista, 21 Giroletti, 23 Gorno, 24 Baita, 25 Rossetti, 26 Bane.Allenatore: A. Giosa

Inter U23: 1 Melgrati (21 Taho 69'), 5 Stante (17 Donato 69'), 19 Prestia (4 Breda 80'), 3 Jakirovic (24 Re Cecconi 46'); 18 Amerighi (26 Carrara 80'), 7 Kaczmarski (14 Bovo 46'), 8 Fiordilino (6 Cerpelletti 56'), 5 Milani (2 Aidoo 46' (13 Rocca 54')); 20 Mancuso (25 El Mahboubi 80'), 9 Agbonifo (11 Franchi 69'), 22 Zuberek (23 Matarrese 46').

A disposizione: 12 Raimondi.

Allenatore: S. Vecchi

Arbitro: Costa

Assistenti: Cattaneo - Pastori