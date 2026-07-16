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Dopo aver giocato le proprie gare casalinghe all'U-Power Stadium di Monza, la nuova casa dell'Inter U23 nella prossima stagione sarà lo stadio Breda di Sesto San Giovanni, che ospiterà anche le partite europee dell'Inter Women.

Getty Images

La Pro Sesto, padrona di casa, ha voluto dare il bentornato al club nerazzurro, che già si era appoggiata a questo impianto in passato: "La Pro Sesto 1913 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con l'Inter che porterà la formazione Under 23 nerazzurra a disputare le proprie gare ufficiali casalinghe presso lo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, in alternanza con le partite della Pro Sesto, e le partite in campo europeo di Inter Women.

Per la società biancoceleste si tratta di una collaborazione che rappresenta motivo di orgoglio e conferma il valore dello Stadio Breda, impianto storico e punto di riferimento del calcio lombardo, già teatro in passato delle gare della Primavera e della squadra femminile dell'Inter.

La partnership con la società nerazzurra si inquadra nell'ambito di un importante progetto di investimento della Pro Sesto sullo Stadio Breda, che prevede la realizzazione di un nuovo campo da gioco in erba naturale di ultima generazione, riscaldamento sotterraneo, nuovo impianto di irrigazione, nuove panchine, nuova zona hospitality della tribuna il Gigante, della biglietteria, della palazzina uffici, e infine la trasformazione del bar principale dello stadio in ristorante aperto 7 giorni su 7.

I lavori sono già in fase di esecuzione e dovrebbero essere completati in tempo per l'avvio della nuova stagione calcistica.

«Siamo felici di accogliere l'Inter Under 23 nella nostra casa – commenta la Proprietà della Pro Sesto 1913 –. È un accordo che ci rende particolarmente orgogliosi e ci consente di valorizzare ulteriormente lo Stadio Breda, aumentandone efficienza, prestigio e l'idoneità a ospitare competizioni a livello professionistico. Auguriamo alla società nerazzurra una stagione ricca di soddisfazioni, certi che questa collaborazione rappresenti un'opportunità di crescita e valorizzazione per la Pro Sesto e per tutto il territorio sestese».

Diamo quindi il benvenuto all'Inter Under 23, ai suoi dirigenti, allo staff tecnico e ai calciatori, con l'auspicio che lo Stadio Breda possa essere il palcoscenico di una stagione ricca di emozioni e di successi per entrambe le Società".