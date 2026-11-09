I nerazzurri di Vecchi hanno comunicato il rinvio del prossimo match di campionato a causa della sosta per le Nazionali

Fabio Alampi
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Cambia il calendario dell'Inter U23, che non scenderà in campo nel prossimo turno di campionato, in coincidenza con la sosta per le Nazionali.

Come ufficializzato dal comunicato di Serie C Sky Wi-Fi, la partita contro l'Audace Crignola, valida per la 14ª giornata e inizialmente in programma sabato 14 novembre, è stata posticipata a mercoledì 25 novembre alle ore 14.30.

FC Internazionale U23 v Salernitana - Serie C
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Di seguito il nuovo programma:

14ª GIORNATA - Mercoledì 25 novembre 2026, ore 14:30 Audace Cerignola-INTER U23

(inter.it)

FC Internazionale U23 v Salernitana - Serie C

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