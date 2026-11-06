VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Visto il giusto atteggiamento. Abbiamo ragazzi di valore"

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Tredicesima giornata del girone C di Serie C: l'Inter U23, reduce dalla sconfitta di misura sul campo del Cosenza, ospita allo stadio Breda di Sesto San Giovanni la Salernitana del neo tecnico Di Bari, subentrato solamente settimana scorsa a Cosmi.

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L'incontro, in programma sabato 7 novembre (calcio di inizio alle 14:30), sarà diretto da Alessandro Recchia della sezione arbitrale di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Andrea Cocomero di Nichelino e Andrea Galluzzo di Locri. Gianmarco Vailati di Crema sarà il quarto uomo, Ionut Eusebiu Nechita di Lecco l'operatore FVS.