Undicesima giornata di campionato per i nerazzurri di Vecchi, reduci dalla sconfitta interna contro il Monopoli
VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Zuberek: "Doppietta? Non mi fermo qua, ora..."
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Undicesima giornata del girone C di Serie C: l'Inter U23, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Monopoli, ospita allo stadio breda di Sesto San Giovanni il Sorrento.
L'incontro, in programma sabato 24 ottobre (calcio di inizio alle 14:30), sarà diretto da Gabriele Sciolti della sezione arbitrale di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Angelo Tomasi di Lecce. Fabrizio Ramondino di Palermo sarà il quarto uomo, Ionut Eusebiu Nechita di Lecco l'operatore FVS.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Inter, Marotta stregato da uno dei gioielli dello Shakhtar: ecco chi è, c'è già il prezzo
Interviste
Jones: "Possiamo essere competitivi in Champions! Tifosi speciali. Ho scelto l'Inter perché..."
Rassegna stampa
Marotta-Paratici, il retroscena: "Le prime crepe nel 2012 con messaggi inviati per errore e..."
Rassegna stampa
Infermeria Inter, c'è la data di rientro di Jones. Per Stones invece serve...
Mercato Inter
Rinnovo Carlos Augusto al traguardo: aumento robusto e c'è una parola che squilla forte
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti