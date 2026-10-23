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Undicesima giornata del girone C di Serie C: l'Inter U23, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Monopoli, ospita allo stadio breda di Sesto San Giovanni il Sorrento.

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L'incontro, in programma sabato 24 ottobre (calcio di inizio alle 14:30), sarà diretto da Gabriele Sciolti della sezione arbitrale di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Angelo Tomasi di Lecce. Fabrizio Ramondino di Palermo sarà il quarto uomo, Ionut Eusebiu Nechita di Lecco l'operatore FVS.