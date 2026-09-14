Il tecnico nerazzurro è stato sanzionato dopo l'espulsione rimediata sabato contro la Casertana
VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Visto il giusto atteggiamento. Abbiamo ragazzi di valore"
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Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti di Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, espulso nel corso della gara di sabato contro la Casertana.
L'allenatore nerazzurro è stato squalificato per due giornate "per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, in occasione di una revisione FVS, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, proferiva nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l'operato. Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.".
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