VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "I ragazzi hanno voglia di dimostrare. Sarà una stagione..."

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Nuovo rinforzo per l'Inter U23: il club nerazzurro ha ufficializzato l'ingaggio di Alessandro Milani, esterno sinistro classe 2005, prelevato a titolo definitivo dalla Lazio. Reduce da una stagione in prestito in Serie B con l'Avellino, si giocherà con Mattia Marello una maglia da titolare sulla fascia mancina: scopriamo insieme chi è e quale è stato il suo percorso calcistico.

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Nato a Latina da padre italiano e madre venezuelana, Milani inizia a giocare nella Polisportiva Carso, società della zona, prima di approdare alla Lazio nel 2018. In biancoceleste compie tutta la trafila del vivaio, arrivando fino in Primavera e finendo nel giro delle selezioni giovanili italiane. Le sue prestazioni hanno però oltrepassato i confini nazionali, e nel 2025 è arrivata la chiamata del Venezuela: con La Vinotinto ha disputato il Sudamericano U20, e il 26 maggio ha debuttato in Nazionale maggiore. In estate il trasferimento all'Avellino, con cui ha totalizzato 15 presenze tra Serie B e Coppa Italia.

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Esterno in grado di giocare sia da terzino in una difesa a 4 che da quinto di centrocampo, Milani è un giocatore dotato di grande velocità, atletismo e una più che discreta tecnica. Bravo in fase di spinta, ha un mancino molto educato che gli permette di crossare in maniera precisa e di provare la conclusione, anche su calcio piazzato.