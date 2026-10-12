I nerazzurri di Vecchi, dopo la sconfitta contro il Savoia, affrontano un'altra formazione campana

Fabio Alampi
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VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Visto il giusto atteggiamento. Abbiamo ragazzi di valore"

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Reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Savoia, l'Inter U23 torna subito in campo: i nerazzurri di Vecchi affrontano il Giugliano nel recupero della settima giornata di campionato.

Savoia 1908 v FC Internazionale U23 - Serie C
Getty Images

L'incontro, in programma martedì 13 ottobre alle ore 15, sarà diretto da Andrea Migliorini della sezione arbitrale di Verona, coadiuvato dagli assistenti Francesco Raccanello di Viterbo e Valeria Spizuoco di Cagliari. Flavio Barbetti di Arezzo sarà il quarto uomo, Tommaso Tagliafierro di Caserta l'operatore FVS.

Savoia 1908 v FC Internazionale U23 - Serie C

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