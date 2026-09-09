VIDEO / Bovio a FCIN1908: "Nel gol ho messo tutta la cattiveria possibile"

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Il Giudice Sportivo di Serie C ha comunicato le proprie decisioni in merito alla terza giornata di campionato. Leonardo Bovio, difensore dell'Inter U23 espulso in occasione del match perso 4-1 contro il Picerno, è stato sanzionato con una giornata di squalifica, e salterà così la gara in programma sabato contro la Casertana.

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Questa la motivazione: "Per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario".