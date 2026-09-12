L'attaccante classe '96 ha firmato la prima vittoria stagionale della formazione campana
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È Antonino La Gumina il grande protagonista del venerdì del girone C di Serie C. L'ex attaccante dell'Inter U23 ha trascinato la Salernitana al successo per 4-2 contro il Potenza con una tripletta, firmando la prima vittoria in campionato della formazione campana.
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