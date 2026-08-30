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Secondo gol in due partite per Mattia Mosconi, attaccante dell'Inter U23, che ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 ottenuto contro l'Altamura: "È stata una partita equilibrata, nel primo tempo sono stati più bravi loro a gestire la palla e a creare qualcosa di più. Noi siamo stati compatti, concedendo poco. Il mio ruolo? Ormai ho fatto praticamente tutti i ruoli, ho fatto il quinto, la mezz'ala, la punta, il trequartista... Sono a disposizione del mister e della squadra, se dovesse chiedere di giocare in un'altra posizione risponderei presente".

Per quanto riguarda la partenza sprint nella ripresa: cosa è scattato nella vostra testa? Cosa ha detto il mister all'intervallo?

"Nell'intervallo ci siamo un po' confrontati tra di noi, ci siamo detti di iniziare a pressare forte, di no aspettarli: direi che ha ripagato perché è arrivato il rigore dopo pochi minuti, quindi va bene così".

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L'anno scorso hai fatto le prime partite in Prima Squadra, hai giocato in Primavera e in Serie C. Hai fatto qualche spezzone in Serie A. Quest'anno hai un ruolo molto più molto più importante: come te lo senti? Come è iniziata per te questa stagione?

"L'anno scorso ho fatto un po' di gavetta tra Primavera e U23 per poi finire la stagione con qualche spezzone in Prima Squadra. Mi è servito tanto a livello a livello mentale, a livello fisico, su tutti i punti di vista, e quest'anno sono ripartito più forte di prima perché comunque c'è ancora tanto da lavorare. Sono contento di essere qua e di giocare per questa squadra e speriamo di continuare così perchè siamo sulla giusta strada".

Quanto ti fa crescere e sentire importante la fiducia che la società, Chivu e Vecchi ripongono in te?

"Sicuramente l'anno scorso gli ultimi due mesi con mister Chivu mi sono serviti tantissimo perché ho imparato tante cose, sia da lui che da tutti i calciatori della Prima Squadra. Per quanto riguarda il ruolo in questa squadra, io faccio del mio meglio tutti i giorni, mi alleno al massimo, cerco di dare il massimo. Sono a disposizione di tutti. È una bella cosa sentire la fiducia da parte del mister, e io cerco di ripagarla facendo del mio meglio".