Prestia, capitano dell'Inter Under 23, ha firmato il rinnovo di contratto per due anni

Matteo Pifferi
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VIDEO FCIN1908 / Inter Under 23, fatta per Prestia: il difensore in sede per la firma

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Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile addio di Giuseppe Prestia, capitano dell'Inter Under 23. Il classe 1993 infatti era finito nel mirino della Salernitana, che voleva affidarsi all'ex Cesena per la sua retroguardia.

FC Internazionale U23 v Lumezzane - Serie C
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Il futuro di Prestia, però, sarà ancora all'Inter: è arrivato infatti il rinnovo di contratto per due stagioni. La conferma arriva dall'agenzia Esse Sports che cura gli interessi del calciatore.

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