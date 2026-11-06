L'attaccante classe '96, lo scorso anno in nerazzurro, non ha recuperato in tempo dal suo infortunio
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Niente gara dell'ex per Antonino La Gumina: l'attaccante classe '96 non ha recuperato in tempo dalla lesione muscolare all'adduttore della gamba destra e non figura nella lista dei convocati per la sfida contro l'Inter U23, sua squadra nella scorsa stagione (10 gol in 27 presenze).
Questa la lista completa:
PORTIERI: 1 Čevers, 12 Galeotti, 92 Perina;
DIFENSORI: 3 Zoia, 5 Celiento, 14 Villa, 16 Llano, 19 Capuano, 26 Heinz, 27 Del Pin, 28 Longobardi, 33 Anastasio;
CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 8 Tascone, 32 Vitale, 77 Cardoni;
ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Lescano, 11 D’Ursi, 21 Boncori, 99 Bevilacqua.
© RIPRODUZIONE RISERVATA