Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Grave atto intimidatorio nei confronti di un membro della Salernitana, squadra militante nel girone C di Serie C (lo stesso dell'Inter U23) e protagonista fin qui di un campionato deludente: alcuni malviventi hanno incendiato l'auto di uno dei calciatori dopo la sconfitta in campionato contro i nerazzurri di Vecchi.

Getty Images

Pronta la nota del club granata:

L’ U.S. Salernitana 1919, in tutte le sue componenti, si stringe con fermezza attorno ai propri tesserati a seguito dei gravi episodi degli ultimi giorni, culminati la scorsa notte nel vile danneggiamento dell’autovettura di uno di loro.

Nel riporre piena fiducia nelle autorità competenti affinché individuino al più presto i responsabili, il club condanna con assoluta durezza ogni atto intimidatorio. Questi gesti inqualificabili sono totalmente estranei alla storia e alla passione che la città di Salerno ha sempre dimostrato. Il calcio è prima di tutto rispetto, lealtà, condivisione e sano agonismo: principi sacri che non possono e non devono mai essere calpestati da prevaricazione o paura.

L’U.S. Salernitana 1919 auspica una presa di posizione netta, pubblica e immediata da parte di tutto l’ambiente: tra chi vive lo sport con passione e chi sceglie l’intimidazione non può esistere alcuna zona grigia. I violenti vanno isolati e allontanati senza esitazioni, affinché non trovino mai più spazio né alibi intorno ai colori granata. Chi ama davvero la Salernitana ha oggi il dovere morale di fare quadrato respingendo ogni forma di violenza per garantire alla squadra la serenità necessaria ad affrontare le prossime sfide.

(salernitana.it)