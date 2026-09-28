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Si è chiuso il programma della settima giornata del campionato di Serie C. Sorpasso al vertice nel girone C: il Sorrento, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Foggia (la seconda consecutiva per l'ormai ex capolista), lascia il primato alla coppia composta da Potenza (vittoria per 1-4 sul campo del Barletta) e Bari (1-0 sul Cosenza). Primo successo stagionale per il Crotone, che batte 2-1 la Salernitana e annulla finalmente la penalità ricevuta a inizio stagione, portandosi a quota 0 in classifica. L'Inter U23 rimane ancora in zona playoff, nonostante la gara rinviata contro il Giugliano a causa degli impegni dei vari Mosconi, Lavelli, Mancuso, Bovio, Marello e Taho con le rispettive Nazionali.

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La classifica

Potenza, Bari 16, Sorrento 15, Picerno, Casertana 12, Monopoli 11, Audace Cerignola, Catania, Scafatese, Casarano, Inter U23 10, Salernitana 9, Foggia, Cavese 8, Barletta, Altamura 7, Savoia 6, Giugliano 4, Cosenza 2, Crotone 0.