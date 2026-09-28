Roberto Mancini ha sorpreso tutti. Cambiano diverse pedine nell'Italia che stasera affronterà la Turchia in trasferta, rispetto a quanto visto tre giorni fa contro il Belgio all'Olimpico di Roma. Ciò che però nessuno si aspettava è la scelta in attacco: al fianco di Pio Esposito dal primo minuto ci sarà suo fratello Sebastiano e non Kean, lasciato in panchina dal commissario tecnico azzurro.

Torna in difesa Alessandro Bastoni: il difensore dell'Inter si rivede anche in azzurro dopo il turno di squalifica scontato proprio nell'ultimo match e va a posizionarsi al centro della difesa a quattro disegnata da Mancini, al fianco di Scalvini. A centrocampo sarà Frattesi a prendere il posto di Nicolò Barella, lasciato a Coverciano insieme ad altri elementi per preparare al meglio la prossima gara. Queste le formazioni ufficiali di Turchia-Italia:

Turchia (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Merih Demiral, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Arda Guler, Uzun; Yilmaz. CT: Vincenzo Montella.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Fagioli, Tonali; Raspadori, F. P. Esposito, S. Esposito. CT: Roberto Mancini.