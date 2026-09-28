Seconda giornata di Nations League per la Francia di Zidane che affronta il Belgio: gioca Diouf? La scelta del CT transalpino

Matteo Pifferi
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VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Alle 20.45 il Belgio affronta la Francia nella seconda giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Sia i Diavoli Rossi sia i transalpini hanno vinto all'esordio, rispettivamente contro Italia (2-0) e Turchia (1-0).

Francia, Zidane lancia Diouf titolare

Zinedine Zidane, tecnico dei Bleus, ha scelto di puntare su Andy Diouf dal 1'. Il giocatore dell'Inter farà l'esordio da titolare con la maglia della Francia, dopo essere rimasto in panchina per tutta la partita contro la Turchia nonostante alla vigilia fosse dato in ballottaggio (da favorito) su Truffert.

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Diouf alla conquista della Francia

Zidane, questa volta, ha deciso di schierare Diouf titolare come terzino sinistro della difesa a 4. Ecco le formazioni ufficiali di Belgio-Francia.

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Lavia, Tielemans; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere

FRANCIA (4-3-3) : Maignan; Kalulu, Lacroix, Jacquet, Diouf; Camavinga, Da Cunha, Akliouche; Doue, Lepaul, Barcola

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