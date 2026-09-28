VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Alle 20.45 il Belgio affronta la Francia nella seconda giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Sia i Diavoli Rossi sia i transalpini hanno vinto all'esordio, rispettivamente contro Italia (2-0) e Turchia (1-0).

Zinedine Zidane, tecnico dei Bleus, ha scelto di puntare su Andy Diouf dal 1'. Il giocatore dell'Inter farà l'esordio da titolare con la maglia della Francia, dopo essere rimasto in panchina per tutta la partita contro la Turchia nonostante alla vigilia fosse dato in ballottaggio (da favorito) su Truffert.

Zidane, questa volta, ha deciso di schierare Diouf titolare come terzino sinistro della difesa a 4. Ecco le formazioni ufficiali di Belgio-Francia.

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Lavia, Tielemans; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere

FRANCIA (4-3-3) : Maignan; Kalulu, Lacroix, Jacquet, Diouf; Camavinga, Da Cunha, Akliouche; Doue, Lepaul, Barcola