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L'Inter ha ripreso a lavorare ad Appiano Gentile nel pomeriggio di oggi. Coloro che non sono partiti per le varie nazionali si sono ritrovati nel quartier generale nerazzurro agli ordini di Chivu dopo aver beneficiato di una settimana di riposo voluta dal tecnico nerazzurro. La notizia migliore riguarda Djed Spence, totalmente recuperato: l'inglese ha sostenuto infatti l'intera seduta con i compagni. Da oggi può quindi concentrarsi sul lavoro prettamente tattico per essere a disposizione contro il Parma, gara in cui spera di poter esordire e far già vedere le sue qualità.

Inter, le condizioni degli altri infortunati

E' vicino al rientro, stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, anche Federico Dimarco: il laterale nerazzurro ha lavorato in parte con il gruppo, proseguendo poi nel percorso individuale alla ricerca della migliore condizione. Da domani verosimilmente toccherà anche a lui lavorare con il gruppo definitivamente. Prosegue invece il percorso individuale degli altri due infortunati in casa Inter, Calhanoglu e Stones. Il turco, tra i due, è quello più vicino al rientro: sta già lavorando in campo e ha aumentato da oggi i carichi di lavoro.