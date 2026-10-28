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Vittoria importante per l'Inter U23, che batte 2-1 la Scafatese nel recupero dell'ottava giornata di campionato e salgono al sesto posto in classifica nel girone C di Serie C. In testa c'è sempre il Potenza, che guida con 5 punti di vantaggio sul Bari e 6 sul Sorrento. Continuano le difficoltà della Salernitana, che ha deciso di esonerare il tecnico Serse Cosmi. In coda, altra sconfitta per il Crotone, ultimo con un solo punto (ma partendo da -6).

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La classifica

Potenza 26, Bari 21, Sorrento 20, Catania 19, Monopoli 18, Audace Cerignola, Inter U23, Scafatese, Casertana 17, Cavese, Picerno 15, Salernitana, Foggia, Casarano 14, Altamura 12, Barletta, Savoia 11, Giugliano 10, Cosenza 6, Crotone 1.