VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Visto il giusto atteggiamento. Abbiamo ragazzi di valore"

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Si è chiuso il programma della nona giornata del campionato di Serie C. In testa al girone C c'è il Potenza, che vince sul campo del Foggia con il punteggio di 1-3 e conquista la quarta vittoria consecutiva: tentativo di fuga per la formazione lucana, che precede di 3 punti il Bari (succeso per 2-0 contro il Giugliano). L'Inter U23, che tornava in campo dopo la sosta per le Nazionali, perde contro il Savoia e rimane ferma a quota 10, fuori dalla zona playoff (ma con ancora due partite da recuperare).

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La classifica

Potenza 22, Bari 19, Sorrento 18, Catania 16, Casertana 15, Audace Cerignola 14, Scafatese, Salernitana 13, Picerno, Monopoli 12, Cavese, Foggia, Casarano 11, Savoia, Inter U23 10, Altamura 8, Barletta, Giugliano 7, Cosenza 2, Crotone 0.