Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Si è chiuso il programma della tredicesima giornata del girone C di Serie C. In testa alla classifica nuovo allungo del Potenza, che vince con il punteggio di 1-3 sul campo del Savoia e si porta a +9 sul Bari, fermato sull'1-1 dal Picerno e al quarto pareggio consecutivo. Sale al terzo posto il Catania, che batte 2-0 il Sorrento, e balzo in avanti dell'Inter U23 che, grazie all'1-0 contro la Salernitana, si porta in quinta posizione in compagnia di Audace Cerignola, Monopoli, Casertana e Sorrento.

Getty Images

La classifica

Potenza 32, Bari 23, Catania 22, Scafatese 21, Audace Cerignola, Monopoli, Inter U23, Casertana, Sorrento 20, Picerno 19, Cavese, Altamura, Giugliano 16, Salernitana, Barletta, Foggia, Casarano 15, Savoia 12, Cosenza 10, Crotone 1.