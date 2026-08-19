I nerazzurri blindano l'esterno destro classe 2005 e il difensore centrale classe 2006
VIDEO ESCLUSIVA FCIN1908 / Aidoo: "Spero di arrivare presto in prima squadra"
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
L'Inter ha provveduto a blindare altri due elementi della propria U23: i nerazzurri hanno comunicato il rinnovo dei contratti di Mike Aidoo (esterno destro, classe 2005) e di Gabriele Garonetti (difensore centrale, 2006).
Questo il comunicato:
FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Mike Aidoo e Gabriele Garonetti.
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Chivu chiaro con la dirigenza su Jones: "Ha una caratteristica che nessuno ha in rosa"
Mercato Inter
Inter, no esterni se parte Luis Henrique. Possibile altro colpo: "Uno 'sfizio' della dirigenza"
Mercato Inter
Sky conferma: "L'Inter aveva ufficialmente richiesto alla Roma Mancini, no secco di Gasperini"
Mercato Inter
Stankovic, Buchanan, Satriano ma anche Di Maggio, Zanotti e...Gabigol: tutte le rivendite Inter
Mercato Inter
Romano: "Jones, contatti continui: il Liverpool chiede cifra di Spence. Novità Luis Henrique"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti