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L'Inter ha provveduto a blindare altri due elementi della propria U23: i nerazzurri hanno comunicato il rinnovo dei contratti di Mike Aidoo (esterno destro, classe 2005) e di Gabriele Garonetti (difensore centrale, 2006).

Getty Images

Questo il comunicato:

FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Mike Aidoo e Gabriele Garonetti.

(inter.it)