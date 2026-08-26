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Operazione in uscita per l'Inter U23: il club nerazzurro ha ufficializzato la cessione in prestito per una stagione di Mattia Zanchetta alla Giana Erminio, formazione militante nel girone A di Serie C.

Getty Images

Questo il comunicato:

FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mattia Zanchetta all'AS Giana Erminio. Il centrocampista classe 2006 si trasferisce a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

(inter.it)

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Questa la nota della società di Gorgonzola:

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito da F.C. Inter le prestazioni sportive del calciatore Mattia Zanchetta, che arriva a Gorgonzola con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027.

Centrocampista classe 2006, è cresciuto interamente nel vivaio dell’Inter, partecipando alla Youth League con la Primavera nerazzurra nel 2023/24 e nel 2024/25 (10 presenze e un gol), stagione in cui vince anche lo scudetto Primavera. Nel 2025/26 si divide tra la Primavera e l’Inter U23, incontrando la Giana da avversario al Città di Gorgonzola. Con la Giana, vestirà la maglia numero 25.

«Sono venuto alla Giana perché ho avuto la percezione che mi volessero fortemente e perché oltre ai giovani ci sono giocatori esperti che possono aiutarmi a crescere il più velocemente possibile – spiega Mattia Zanchetta – Non vedo l’ora di scendere in campo e lottare per questi colori!»

(asgiana.com)