È stato annunciato il primo impegno ufficiale del 2026/27 dell'Inter U23, che aprirà la propria stagione nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. I nerazzurri scenderanno in campo contro il Vado FC allo Stadio "Giuseppe Sivori" di Sestri Levante: il match è in programma venerdì 14 agosto alle ore 21:00.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Getty Images

Il primo turno eliminatorio della competizione si svolge in gara unica a eliminazione diretta: in caso di parità al termine dei novanta minuti, la qualificazione si deciderà direttamente ai calci di rigore.

Getty Images

La vincente di Vado-Inter U23 affronterà nel secondo turno la squadra vincitrice di Spezia-Torres, in programma sabato 15 agosto alle 21:00.

Vado-Inter U23, gara valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C e in programma venerdì 14 agosto alle 21:00, verrà trasmessa in diretta esclusiva da sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.