Cannavaro: “Col Napoli non c’è stato nulla. Io in Serie A? Guardate Mazzarri…”

Tra Fabio Cannavaro e il Napoli non ci sarebbe stato nulla dopo la gara con l'Empoli. Almeno stando a quanto dichiarato da lui stesso in un'intervista a Mediaset: "Non c’è stato nulla, in occasione di Napoli-Empoli sono andato a vedere la partita e De Laurentiis, per educazione, ci ha messo vicino a lui. Se credevo davvero di poterlo allenare? Se non ti chiamano come fai a crederci? Adesso hanno trovato Mazzarri, già c’è stato e conosce l’ambiente. Speriamo bene che si risolva la situazione".