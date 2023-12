Capello: “Ibra, nota Milan non chiara: cosa farà? Se toglie leadership a Pioli…”

In collegamento a Sky Sport, l’ex allenatore Fabio Capello ha parlato così del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. "Può andare a Milanello? Può parlare coi giocatori? Che ruolo avrà davvero? Il comunicato è scritto in ‘politichese’. Nello spogliatoio poteva incidere, ora non si capisce se possa entrarci, se possa aiutare Pioli. Da capire se questa mossa di integrare Ibra nel Milan può essere un fatto negativo per Pioli, potrebbe perdere la leadership, questo è il punto più importante. Oppure può essere un grande stimolo per i giocatori. Comunque è un ragazzo intelligente, può essere una bella soluzione per il Milan, ma deve fare apprendistato”.