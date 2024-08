"Il Milan farà fatica ad entrare nelle prime 4, Fonseca mi piace ma nella prima conferenza stampa ha fatto un errore gigantesco dove dice che bisogna tentare di vincere lo scudetto. Dicendo di essere quasi al livello dell'Inter è dura, non ha i giocatori per farlo. Può succedere un anno che te lo butta via, il Leicester fa la stagione del secolo, il Kaiserslautern del 1991, succede ogni morte di Papa. Non ha i giocatori per competere con l'Inter ma con altre. Leao è un problema, se non rientra deve fare la differenza. A Parma ho notato che non sa calciare in porta, non sa cosa significa saper giocare a calcio. Theo Hernandez che problema ha? Vuoi più soldi? Perfetto vai. Due gol subiti per colpa sua, con Zapata uguale. Se Fonseca risolve la questione Leao bene, bisogna essere drastici"