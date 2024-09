Conceicao jr: “Juve è scelta giusta. Ho parlato con papà della Serie A…”

Francisco, figlio dell'ex giocatore di Porto, Inter e Lazio, Sergio Conceicao, si è presentato oggi in casa Juventus e ha parlato anche del suo papà. «Ho scelto i bianconeri perché quando ti chiama un club del genere faresti di tutto pur di unirti a loro il prima possibile - ha proseguito. Sono completamente sicuro di aver preso la decisione giusta. Mio padre? Ho parlato con lui del calcio italiano, anche se ha giocato in Italia tempo fa. Mi ha detto che è un campionato competitivo e che è il luogo perfetto per mettere in mostra le mie qualità. Pressioni per essere un figlio d'arte? Sicuramente si faranno paragoni con mio padre, ma non ascolto queste cose. Sono molto orgoglioso della sua carriera, ma io voglio fare il mio percorso».