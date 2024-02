De Paul: “Da dentro non ho visto l’Inter superiore, due squadre molto simili”

Rodrigo De Paul commenta il risultato di Inter-Atletico Madrid. Ecco le parole del giocatore degli spagnoli a Sky Sport: “Credo che è stata una partita con due squadre che se la sono giocata, uno spettacolo bello da vedere. L’Inter ha avuto due o tre occasioni in più di noi, ma siamo due squadre molto simili. Non ho visto da dentro un’Inter superiore. Contano i gol, ora dobbiamo cambiare tutto da noi e possiamo farcela. Calo fisico? Durante le partite non si può giocare sempre allo stesso ritmo. Con la gente spingono, è normale andare un po’ in difficoltà. I più forti d’Italia con la loro gente… per forza dovevano fare così. Non credo sia un calo fisico ecco".